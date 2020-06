FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fluggesellschaft Eurowings fährt ihr Flugprogramm für Geschäftsreisende und Feriengäste hoch und peilt an, im Laufe des Sommers wieder 80 Prozent ihrer Reiseziele anzufliegen. Nach Aufhebung der weltweiten Reisewarnung steige insbesondere das Interesse an Ferienzielen wie Italien, Spanien, Griechenland und Kroatien stark an, teilte die Lufthansa-Tochter mit. Als die aktuell beliebtesten Eurowings Destinationen nennt die Fluglinie Mallorca gefolgt von Sylt, Zürich und Ibiza. Auch Barcelona und Lissabon sowie die griechischen Ferienziele Rhodos und Heraklion seien stärker nachgefragt.

Mit Blick auf die Geschäftsreisende würden die Frequenzen zu wichtigen Businesszielen innerhalb Europas augebaut. So kehrten erstmals seit der Corona-Krise doppelte Tagesrandverbindungen in den Flugplan zurück mit den Schwerpunkten ab Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und Köln/Bonn.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2020 05:07 ET (09:07 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.