HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Bertrandt von 38 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gegenwind für das Kerngeschäft (Digital Engineering) des auf die Autoindustrie spezialisierten Ingenieurdienstleisters dürfte weiter zunehmen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Erwartung einer schneller als bislang prognostizierten Erholung der Sparten Elektrik/Elektronik und Physical Engineering habe er jedoch seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2021 und 2022 erhöht./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 08:21 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / 08:21 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005232805

