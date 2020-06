Die Tesla-Aktie hat am Montag auf Schlusskursbasis ein neues Rekordhoch (949,22 Dollar) erreicht. Auslöser hierfür waren gestiegene Auto-Absatzzahlen in China. Nachdem im April die Verkaufszahlen in China eingebrochen war, kehrt somit im Mai Ernüchterung ein.Das geht aus Daten der China Passenger Car Association (CPCA) hervor. Demnach konnte Tesla im Mai 11.095 Fahrzeuge vom Model 3 im Reich der Mitte verkaufen. Im April lag die Zahl noch bei 3.635 Fahrzeugen, im März bei 10.160.

