IBM will sich aus dem Geschäft mit Gesichtserkennungslösungen zurückziehen. Außerdem fordert Firmenchef Arvind Krishna in einem Brief an den US-Kongress klare Regeln für den Einsatz der Technologie durch Polizeikräfte. In einem Brief an US-Kongressabgeordnete hat IBM-CEO Arvind Krishna angekündigt, sein Unternehmen werde zukünftig keine Gesichtserkennungssysteme und dazugehörige Analysesoftware mehr anbieten. Gegenüber der US-Publikation The Verge hat das Unternehmen darüber hinaus angekündigt, auch Forschung und Entwicklung in dem Bereich einzustellen. Außerdem fordert Krishna in seinem Brief an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...