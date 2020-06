Einen Anstieg um +21,67% auf 162,46 USD verzeichneten gestern Aktien von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ). Der Grund: Ein neuer Partnership-Deal mit dem Lebensmittel-Großhändler Sinodis, der den Zugang zum chinesischen Markt vergrößert. So wird die Savencia-Tochterorganisation Sinodis BYND-Produkte künftig nach China importieren. Beyond Meat festigt mit der Zusammenarbeit seinen Zugang zum zahlenmäßig riesigen Markt des chinesischen Reichs. Finanzielle Details wurden leider nicht bekannt gegeben. Fleisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...