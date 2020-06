FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Astrazeneca nach Studienergebnissen zum Mittel Tagrisso von 9000 auf 9200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es scheine, als ob das Krebsmittel ein Umsatzpotenzial im Größenbereich von zehn Milliarden US-Dollar mit sich bringe, schrieben die Experten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Folge sei ein höheres Kursziel./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

