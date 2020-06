Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach der Rallye der Vorwoche und dem Montag mit angezogener Handbremse rutschte der DAX am Dienstag im Lauf des Vormittags etwas deutlicher abwärts. Der Markt hatte zuletzt viel Optimismus gezeigt, nun wurden Anleger doch wieder etwas vorsichtiger. Schwache Konjunkturdaten sendeten auch nicht gerade Kaufsignale. So sind die deutschen Exporte im April wegen der Corona-Rezession so drastisch eingebrochen wie noch nie.