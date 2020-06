von Thomas Strohm, Euro am Sonntag Schon Mitte März hat die tschechische Regierung eine Maskenpflicht verfügt, als erstes Land in der EU. Und die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken, galt nicht nur in Bussen und Supermärkten, sondern generell in der Öffentlichkeit. Inzwischen sind die Regeln etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...