NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Engie von 13,50 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der französische Energiekonzern sei von der Corona-Krise stärker betroffen als einige Wettbewerber, schrieb Analystin Meike Becker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Effekt davon sei aber eher nur kurzfristig. Themen wie die Aussichten im Dienstleistungsgeschäft, ausbleibende Vertragsstornierungen und zugesagte EU-Investitionen in die Energieeffizienz stärkten ihr Vertrauen in die Aktie./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020 / 23:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010208488

