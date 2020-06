Die Pandemie hat die Aktie von Nevada Copper hart getroffen, doch nun startet der Titel wieder durch. Denn zum einen steht die Wiederaufnahme der Produktion auf der Pumpkin Hollow-Kupfermine bevor. Zum anderen gibt es Rückenwind am Kupfermarkt.

Aktie gewinnt mehr als 60%

Bis auf 13 kanadische Cent war die Aktie von Nevada Copper (0,21 CAD | 0,15 Euro; CA64128F1099) gefallen, nachdem man Ende März die Einstellung der Arbeiten auf der Pumpkin Hollow-Kupfermine infolge der Corona-Pandemie bekannt geben musste, die sich auch in Nevada ausgebreitet hat. Doch nun will man wieder loslegen, im dritten Quartal soll das Ramp-Up der erst im Dezember eröffneten Untertagemine fortgesetzt werden (mehr hier). Das elektrisiert offenbar auch die Investoren, die bei dem Titel wieder beherzt zugreifen. Vom Tief hat sich der Titel inzwischen um mehr als 60 Prozent erholt. Bis zum Jahreshoch aus dem Januar 2020 bei 0,36 CAD bleibt aber noch genug Spielraum, so dass das Potenzial der Aktie damit noch lange nicht ausgeschöpft ist.

China schiebt den Kupfermarkt an

Aktuell erfährt der ...

