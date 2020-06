ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Der Verkauf von mehr als 10 000 Funkmasten für insgesamt 1,5 Milliarden Euro sei positiv für den Mobilfunkanbieter, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte dies bereits zuvor im Aktienkurs eingepreist gewesen sein./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020 / 18:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1J5RX9

