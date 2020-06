New York (ots/PRNewswire) - Die berühmten weißen Lichter werden wieder erstrahlenDas Empire State Building kündigte heute an, dass seine berühmten weißen Lichter wieder die Skyline von New York City erleuchten werden, um den ersten Tag der Wiedereröffnung von New York City zu feiern.Seit dem 30. März wurden die berühmten weißen Lichter des Empire State Building nachts durch die "Pandemie-Sirene" und den "Herzschlag von New York" ersetzt. Bisher wurde das Gebäude stündlich beleuchtet, um die Ersthelfer von New York City zu ehren und zu inspirieren, und es gab die HeroesShineBright-Kampagne, Musik- und Lichtdarbietungen mit Alicia Keys und The Beatles in Zusammenarbeit mit iHeartRadio und eine Spendenaktion mit einem speziellen YouTube-Musikvideo in Kooperation mit der Robin-Hood-Stiftung, in dem Billy Joel auftrat und das von Gouverneur Cuomo eingeführt wurde.Dank der weltweiten Berichterstattung in den Medien ist die Lichtshow des Empire State Buildung zu einem Leuchtsignal dafür geworden, dass wir in der Krise alle zusammen stehen."Allein in den Vereinigten Staaten, in Indien, Australien und China hat die Lichtshow des Empire State Building während des Kampfes gegen die Pandemie für mehr als 33 Milliarden Impressionen gesorgt", erklärt Anthony E. Malkin, Geschäftsführer und Vorsitzender der Empire State Real Trust. "Das Empire State Buildung ist ein authentischer Vertreter für New York City und den Staat New York in der ganzen Welt."Und er ergänzt: "Zusammen mit den New Yorkern feiern wir den persönlichen Einsatz aller Ersthelfer und die Entscheidungskraft der Behördenvertreter des Staates New York und von New York City. Alle diese Menschen haben uns dabei geholfen, dass unsere Stadt nun wieder zum Alltag zurückkehren kann. Wir freuen uns darauf, New York mit der Wiedereröffnung des weltberühmten Observatoriums wieder mit den New Yorkern, dem Land und der ganzen Welt zu teilen."Das Gebäude erstrahlt nachts in seiner berühmten weißen Beleuchtung, wenn keine Beleuchtung eines Unternehmens oder Urlaubsbeleuchtung geplant ist. Das Empire State Building wird bis zum Ende der COVID-19-Pandemie weiterhin ab 21 Uhr jede Stunde fünf Minuten lang funkeln, um die Ersthelfer, die immer noch an der Front arbeiten, zu ehren. Die folgenden fünf Minuten in Dunkelheit sind dem Gedenken an diejenigen gewidmet, die ihr Leben verloren haben. Weitere Informationen zur Beleuchtung des Gebäudeturms sowie unseren vollständigen Kalender finden Sie auf der https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2824244-1&h=1763614091&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2824244-1%26h%3D2271104398%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esbnyc.com%252Fexplore%252Ftower-lights%26a%3Dwebsite&a=Website mit dem Beleuchtungskalender des Empire State Building.Informationen zum Empire State BuildingMit seinen 443 Metern (vom Boden bis zur Antennenspitze) ist das Empire State Building in Manhattan das berühmteste Gebäude der Welt. Eigentümer ist das Unternehmen Empire State Realty Trust, Inc. Dank der neuen Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und die Ausstattung hat das Empire State Building hochwertige Mieter aus unterschiedlichen Branchen aus der ganzen Welt gewonnen. In einer von Uber durchgeführten Studie wurde das Empire State Building zum beliebtesten Reiseziel der Welt erkoren und in einer Umfrage des American Institute of Architects zum beliebtesten Gebäude in Amerika ernannt. Weitere Informationen zum Empire State Building finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2824244-1&h=3930302333&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2824244-1%26h%3D3298718237%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.empirestatebuilding.com%252F%26a%3Dwww.empirestatebuilding.com&a=www.empirestatebuilding.com , www.facebook.com/empirestatebuilding , https://twitter.com/empirestatebldg , www.instagram.com/empirestatebldg , http://weibo.com/empirestatebuilding , www.youtube.com/esbnyc , https://www.tiktok.com/@empirestatebldg oder www.pinterest.com/empirestatebldg .Informationen zu Empire State Realty TrustEmpire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), eine der führenden Immobilieninvestmentgesellschaften, besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und positioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und Umgebung. Zu ihren Objekten gehört das berühmteste Gebäude der Welt: das Empire State Building. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City im Bundesstaat New York. Sein Portfolio an Büro- und Einzelhandelsimmobilien umfasste zum Dienstag, 31. März 2020 über 938.000 Quadratmeter. 