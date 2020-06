Outcrop Gold Corporation meldete gestern die ersten Bohrergebnisse der zweiten Phase des Bohrprogramms bei dem zu 100% eigenen Projekt Santa Ana im kolumbianischen Tolima. Das Adersystem erhielt den Namen La Ivana. Nach Kartierung und Probenentnahmen an der Oberfläche und in historischen Stollen hatte man in der 1. Phase das Ziel La Ivana getestet.



Die aktuellen Bohrungen bestätigen nun die Projektionen zu La Ivana in der Tiefe unterhalb der bisherigen Bohrabschnitte. Die Bohrungen begannen am 5. Mai, inzwischen wurden acht Bohrlöcher mit insgesamt 975 Metern abgeschlossen.



Zu den besten Abschnitten der ersten vier Bohrlöcher gehören:



? 0,38 Meter mit 6,9 g/t Gold und 1.030 g/t Silber ? 0,40 Meter mit 5,4 g/t Gold und 1.710 g/t Silber



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

