Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Emissionshäuser haben auch im Mai nur sehr wenige gedeckte Neuemissionen aufgelegt, die für den freien Markt bestimmt sind, so die Analyse der DekaBank.Aber auch die Welle an Emissionen zur Sicherheitenstellung bei der EZB sei deutlich abgeflaut. Lediglich Anleihen über 4,5 Mrd. EUR seien auch Investoren angeboten worden. Diese seien sehr stark über-zeichnet worden und hätten daher nahezu ohne Neuemissionsprämien platziert werden können. Die Emittenten hätten hierbei zunehmend auf lange Laufzeiten gesetzt - schließlich könnten sie sich im kurzen Bereich bei der EZB deutlich günstiger refinanzieren, als dies am Markt denkbar wäre. Eine starke Wiederbelebung des Neuemissionsmarktes sei mit Blick auf den TLTRO III leider nicht abzusehen. Zudem werde auch der Nachschub an Deckungsmaterial aufgrund des Einbruchs bei der Neuvergabe von Hypothekendarlehen dünner. Die Spreads am Sekundärmarkt seien in diesem Umfeld spürbar gesunken, auch ohne große Käufe seitens der EZB, und dürften weiterhin niedrig bleiben. (Ausgabe Juni 2020) (09.06.2020/alc/a/a) ...

