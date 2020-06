Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Europäische Unternehmen nutzen im Rekordtempo die wieder günstigen Konditionen, um sich am Kapitalmarkt mit liquiden Mitteln zu versorgen, so die Analyse der DekaBank.Neben den großen Kaufprogrammen der EZB seien auch Investoren sehr begierig, an den Zeichnungen teilzunehmen, sodass die meisten Neuemissionen vielfach überzeichnet seien und oftmals ohne zusätzliche Prämie platziert werden könnten. Der Sekundärmarkt habe anfangs deutlich unter der Neuemissionsflut gelitten, doch inzwischen seien auch hier die Risikoaufschläge wieder spürbar rückläufig. Allerdings sei der Markt weiterhin noch recht illiquide, sodass sich der Handel momentan hauptsächlich auf neue Anleihen konzentriere. Die sehr schwachen Geschäftsergebnisse zum ersten Quartal hätten sich zuletzt kaum noch negativ auf die Spreads ausgewirkt. (Ausgabe Juni 2020) (09.06.2020/alc/a/a) ...

