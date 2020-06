Aumann AG: Aumann schließt Standort Hennigsdorf und verbessert Organisations- und KostenstrukturDGAP-Ad-hoc: Aumann AG / Schlagwort(e): Sonstiges Aumann AG: Aumann schließt Standort Hennigsdorf und verbessert Organisations- und Kostenstruktur09.06.2020 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Beelen, 09. Juni 2020 Der Vorstand der Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, den Geschäftsbetrieb der Aumann Berlin GmbH am Standort Hennigsdorf einzustellen. Als kleinste Produktionseinheit der Aumann Gruppe hat der Standort zuletzt einen Umsatz von rund 11 Mio. EUR erzielt und das Konzernergebnis deutlich belastet. Derzeit laufende Kundenprojekte werden bis zum Jahresende abgeschlossen. Die Standortschließung betrifft alle 65 Arbeitsplätze und ist Teil eines Maßnahmenpaketes zur Anpassung der Kostenstruktur an die schwächere Nachfrage in der Automobilindustrie. Es wird erwartet, dass die hierdurch herbeigeführte Komplexitätsreduzierung innerhalb des Konzerns zu einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Aumann führen wird.Aumann AG Dieselstraße 6 48361 Beelen Deutschland www.aumann.comVorstand Rolf Beckhoff (CEO) Sebastian Roll (CFO)Aufsichtsrat Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender) Christoph Weigler Dr. Christof NesemeierRegistergericht Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen anInvestor Relations André Schütz +49 2586 888 7807 ir@aumann.com09.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Aumann AG Dieselstraße 6 48361 Beelen Deutschland Telefon: +49 (0) 2586 888-7800 Fax: +49 (0) 2586 888-7805 E-Mail: info@aumann.com Internet: www.aumann.com ISIN: DE000A2DAM03 WKN: A2DAM0 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1065987Ende der Mitteilung DGAP News-Service1065987 09.06.2020 CET/CEST