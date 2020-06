Ergebnisse Hauptversammlung



Klagenfurt (pta020/09.06.2020/13:45) - Abstimmungsergebnisse zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre der BKS Bank AG (FN 91810s) am 09. Juni 2020



Tagesordnungspunkt 1: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung der Satzung in § 4 Abs 1, § 20 und § 25 Abs 4 dahingehend, dass sämtliche bestehenden Vorzugsaktien durch Aufhebung des Vorzugs gemäß § 129 AktG in Stammaktien umgewandelt werden. Präsenz: 68 Aktionäre mit 751.769 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 751.769 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 41,76 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 751.769 JA-Stimmen 68 Aktionäre mit 751.769 Stimmen. NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



(Ende)



Aussender: BKS Bank AG Adresse: St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt Land: Österreich Ansprechpartner: Dr. Dieter Kohl Tel.: 0463-5858-139 E-Mail: dieter.kohl@bks.at Website: www.bks.at



ISIN(s): AT0000624739 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1591703100117



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 09, 2020 07:45 ET (11:45 GMT)





BKS BANK-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de