Allerthal-Werke AG: Ordentliche Hauptversammlung 2020 im 4. Quartal geplantDGAP-News: Allerthal-Werke AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges Allerthal-Werke AG: Ordentliche Hauptversammlung 2020 im 4. Quartal geplant09.06.2020 / 14:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Allerthal-Werke AG: Ordentliche Hauptversammlung 2020 im 4. Quartal geplantAufgrund der derzeitigen Anforderungen an die Durchführung einer Präsenz- Hauptversammlung kann die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG nicht - wie ursprünglich geplant - im Juli stattfinden. Die Gesellschaft plant nunmehr die Hauptversammlung im 4. Quartal 2020 und nach Möglichkeit als Präsenzveranstaltung abzuhalten. Sollte dies aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht möglich oder nicht praktikabel sein, wird die Gesellschaft die Hauptversammlung in virtueller Form durchführen.Der genaue Termin der Hauptversammlung wird rechtzeitig im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft bekanntgegeben.Köln, 9. Juni 2020Der VorstandAnsprechpartner bei RückfragenAlfred Schneider Vorstand der Allerthal-Werke AGFriesenstraße 50, 50670 KölnTel. (02 21) 8 20 32 - 0 Fax (02 21) 8 20 32 - 30 E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de Internet: www.allerthal.de09.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Allerthal-Werke AG Friesenstraße 50 50670 Köln Deutschland Telefon: 0221 / 820 32 - 0 Fax: 0221 / 820 32 - 30 E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de Internet: www.allerthal.de ISIN: DE0005034201 WKN: 503420 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hannover, Stuttgart EQS News ID: 1066017Ende der Mitteilung DGAP News-Service1066017 09.06.2020