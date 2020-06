KÖLN (dpa-AFX) - Die Lufthansa-Tochter Eurowings spürt nach dem Tiefpunkt in der Corona-Krise eine "sprunghaft" anziehende Nachfrage und fährt ihr Flugangebot weiter hoch. Ab Juli will das Unternehmen wieder mehr als 100 Flugziele anbieten, wie es am Dienstag in Köln mitteilte. Im Juni sollen es erst 60 Ziele sein. Die Zahl der Flüge soll sich im Vergleich zum laufenden Monat im Juli auf 6000 in etwa verdreifachen, erklärte ein Sprecher. Dazu wolle Eurowings die Zahl der eingesetzten Flugzeuge von über 20 im Juni auf 30 bis 40 im Juli erhöhen.



Nach Aufhebung der weltweiten Reisewarnung steige vor allem das Interesse an Ferienzielen in Italien, Spanien, Griechenland und Kroatien, heißt es in der Mitteilung. Derzeit seien Flüge nach Mallorca, Sylt, Zürich, Ibiza, Barcelona und Lissabon am beliebtesten. Im Laufe des Sommers will die Gesellschaft wieder 80 Prozent ihrer Reiseziele ansteuern und erwartet aus heutiger Sicht, rund 40 Prozent ihrer normalen Kapazität anzubieten. Allein nach Mallorca will Eurowings im Sommer von 16 Abflughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus fliegen.



Wie die Mutter Lufthansa und andere Airlines hatte Eurowings ihren Flugbetrieb wegen der Reisebeschränkungen in der Corona-Krise weitgehend gestoppt. Für einen Großteil der Beschäftigten wurde Kurzarbeit eingeführt. Seit Mai läuft das Geschäft langsam wieder an./stw/ssc/fba

LUFTHANSA-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de