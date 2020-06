Mainz (ots) -Woche 24/20Mittwoch, 10.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Die vergessenen Vorfahren der MenschheitGroßbritannien 201623.10 Das Neandertaler-Rätsel - Brudermord in der Steinzeit?Großbritannien 201823.55 Der Neandertaler-Code - Rätselhafte UrzeitjägerUSA 20140.40 heute journal1.10 Mysterien des WeltallsWie sehen Aliens aus?USA 20101.55 Mysterien des WeltallsLeben ohne SonneUSA 20132.40 Mysterien des WeltallsIst Schwerkraft eine Täuschung?USA 20143.20 Mysterien des WeltallsEwige FinsternisUSA 20104.05 Mysterien des WeltallsWiederauferstehungUSA 20104.50 Mysterien des WeltallsBausteine des LebensUSA 2010Woche 24/20Donnerstag, 11.06.Bitte Programmänderungen beachten:5.35 Warum wir hassenFremdeUSA 2019"Mysterien des Weltalls: Das Spiel mit der Zeit" entfällt6.20 Warum wir hassenVölkermordUSA 2019"Mysterien des Weltalls: Gibt es ein Schattenuniversum?" entfällt( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmergänzung beachten:9.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:12.50 Das unsichtbare Istanbul - Geheimnisvolle UnterweltGroßbritannien 2018( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:14.20 ZDFzeitGeheimnisse des Zweiten WeltkriegsMythos "Alpenfestung"Deutschland 2012( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Geheimes Paris - Monumente, Macht, MagieFrankreich 201722.25 Die Geheimnisse der Cheops-PyramideGroßbritannien 201823.10 Geheimes Paris - Sacré-CoeurFrankreich/Deutschland 201823.55 Der Eiffelturm - Revolution aus EisenFrankreich 20190.40 heute journal1.10 Geheime BunkerBeton gegen BombenDeutschland 20201.55 Geheime BunkerAngst vor dem AtomkriegDeutschland 20202.40 Geheime Unterwelten der SSDas Geheimnis von StechoviceDeutschland 20193.20 Geheime Unterwelten der SSWunderwaffen und VersteckeDeutschland 20194.05 ZDFzeitGeheimnisse des Zweiten WeltkriegsMythos "Alpenfestung"Deutschland 20124.50 ZDF-HistoryGeheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 2017Woche 24/20Freitag, 12.06.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:9.20 Erdogans AKPEine Partei verändert die TürkeiTürkei 2019( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:11.35 Irans stille Revolution - Frauen kämpfen um ihre FreiheitGroßbritannien 201812.20 Die Terrormiliz - Der Aufstieg des ISGroßbritannien 201813.20 Inside IS - Die geheimen Pläne der TerrormilizFrankreich 201914.05 Fremde Heimat Saudi-ArabienEine Frau zwischen zwei WeltenGroßbritannien 201914.50 Der Schattengeneral - Irans gefährlichster FeldherrGroßbritannien 201915.35 Syriens Herrscher - Das Haus AssadStaatsstreich und AufstiegGroßbritannien/Syrien 201916.20 Syriens Herrscher - Das Haus AssadDer Nachfolger und die MachtGroßbritannien/Syrien 201917.05 Syriens Herrscher - Das Haus AssadArabischer Frühling und BürgerkriegGroßbritannien/Syrien 201917.50 Mohammed bin Salman - Kronprinz mit zwei GesichternSaudi-Arabien/Frankreich 2019( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 ZDF-HistoryDumm gelaufen: Missgeschicke der GeschichteDeutschland 201321.40 ZDF-HistoryDie großen Attentate der GeschichteDeutschland 201722.25 ZDF-HistoryDeutsche Reporter an der FrontDeutschland 201423.10 ZDF-HistoryMythos SöldnerDeutschland 201423.50 ZDF-HistoryTödliche Fehler. Die letzte Fahrt der Titanic.Deutschland 20200.35 heute journalDeutschland 20201.05 Syriens Herrscher - Das Haus AssadStaatsstreich und AufstiegGroßbritannien/Syrien 20191.50 Syriens Herrscher - Das Haus AssadDer Nachfolger und die MachtGroßbritannien/Syrien 20192.35 Syriens Herrscher - Das Haus AssadArabischer Frühling und BürgerkriegGroßbritannien/Syrien 20193.20 Mohammed bin Salman - Kronprinz mit zwei GesichternSaudi-Arabien/Frankreich 2019( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 25/20Samstag, 13.06.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:5.45 Die Terrormiliz - Der Aufstieg des ISGroßbritannien 2018"Die Kurden - Unterdrückung, Terrorismus und Verrat" um 6.15 Uhrentfällt6.45 Inside IS - Die geheimen Pläne der TerrormilizFrankreich 2019"Ermittler! - Kein Opfer ist vergessen" um 7.00 Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen )Donnerstag, 18.06.Bitte Programmänderungen beachten:5.15 Die Geheimnisse der RussenmafiaGewalt, Geschäft, GefängnisDeutschland 2019"Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Jack the Ripper" um 5.30Uhr entfällt6.00 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies DeutschlandDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmergänzung beachten:12.45 ZDF-HistoryArafats Söldner - Die drei Leben des Willi PohlDeutschland 2020( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4618521