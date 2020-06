In Bezug auf Platin braucht der geneigte Anleger derzeit vor allem eines - Geduld. Nach oben kann das Edelmetall (noch) nicht, nach unten will es auch (noch) nicht. Die aktuellen Entwicklungen zeichneten sich jedoch bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung ab. So hieß es in der betreffenden Kommentierung vom 29.05. unter anderem "[…] Bei Platin ist aktuell ein Geduldsspiel zu beobachten. ...

