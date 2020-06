Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) mal ohne angegriffen zu werden? Ohne in Diskussionen gebracht zu werden? Geht wohl nicht. Die FT veröffentlichte gegen 13:00 Uhr heute einen Bericht über einen umfangreichen Report über bezahlte Hackerangriffe auf Institutionen, Verbände, Personen und Presseorgane. Der Report wurde von einem Team des "Citizen Lab" (Universität von Toronto) erstellt und befasst sich in erster Linie mit Vorgängen in der US-amerikanishcen Umweltpolitik und damit verbunden werden auch "andere" Fälle von bezahltem Hacking beschrieben. Die FT fokussiert sich hierbei - natürlich - auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...