Die Vorzugsaktien der Kärntner BKS Bank werden in Stammaktien umgewandelt. Das gab die Bank mit Sitz in Klagenfurt am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Die BKS verwies auf einen einstimmigen Beschluss in der Versammlung der Vorzugsaktionäre. Die Stammaktionäre hatten bereits in der Hauptversammlung Ende Mai ihre Zustimmung erteilt.Die Umwandlung der 1,8 Millionen Vorzugsaktien in Stammaktien erfolgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...