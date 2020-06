Nach acht Milliarden Euro für die Autoindustrie und 18 Milliarden für die Tourismus-Branche ist in Frankreich nun die Luftfahrt an der Reihe. Mit einem 15 Milliarden Euro schweren Rettungspaket will Deutschlands Nachbar seine wegen Corona in eine schwere Krise geratene Luftfahrtindustrie stützen. Der europäische Flugzeugbauer Airbus profitiert ebenfalls."Heute Morgen rufen wir also den Ausnahmezustand aus, um unsere Luftfahrtindustrie zu retten", sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...