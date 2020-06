BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper SE kooperiert bei seinen Flüssiggas-Tankstellen mit dem Anbieter des Tankkarten-Versorgungsnetzes Union Tank Eckstein GmbH & Co. KG (UTA). Seit 1. April können Kunden der UTA-Karte ihre Fahrzeuge an den Standorten der Uniper-Tochter Liqvis bargeldlos betanken, teilte der MDAX-Konzern in Düsseldorf mit. In den kommenden Jahren will die Sparte ihr Angebot konsequent ausbauen.

Bereits seit 2017 betreibt Liqvis Tankstellen für LNG (Liquefied Natural Gas, Flüssiggas) an Verkehrsknotenpunkten mit hohem Lkw-Aufkommen. Weitere Stationen sollen unter anderem in den Regionen Hamburg, Hannover und Bönen in Betrieb genommen werden. "Mit der im Bundestag beschlossenen Verlängerung der Mautbefreiung und der UTA-Karte im Rücken sind wir zuversichtlich, weitere Transportunternehmen überzeugen zu können, dass der Umstieg wirtschaftlich und einfach umzusetzen ist", erklärte Liqvis-Geschäftsführer Silvano Calcagno.

June 09, 2020

