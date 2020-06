FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem jüngsten Machtkampf an der Spitze des weltweit größten Autokonzerns bemühen sich der Aufsichtsrat und das Topmanagement um Deeskalation. Der Volkswagen-Aufsichtsrat nimmt die Entschuldigung von CEO Herbert Diess an, teilte das Kontrollgremium des DAX-Konzerns mit. Er habe sich "in aller Form bei den Mitgliedern des Aufsichtsrates für die Äußerungen entschuldigt und erklärt, dass diese unangemessen und falsch waren". Der Aufsichtsrat wolle Diess "auch künftig bei seiner Arbeit unterstützen".

Die Aufsichtsräte haben sich bei der Sitzung am Montag über Aussagen von Diess auf einer internen Veranstaltung ausgesprochen, so VW weiter, ohne Details zu nennen. Medienberichten zufolge soll Diess vor Top-Managern den Aufsichtsratsspitzen strafbare Verstöße vorgeworfen haben. Er soll Mitglieder des Präsidiums beschuldigt haben, dass sie Firmeninterna an Medien durchgestochen hätten, berichtete das Handelsblatt aus Teilnehmerkreisen. Mehrere Medien hatten zuvor über Probleme bei den wichtigen Modellen Golf 8 und ID3 berichtet.

Bei der gestrigen Sitzung des Kontrollgremiums wurde die Doppelrolle von Diess als Konzern-CEO und Marken-CEO aufgehoben. Ralf Brandstätter, bisher verantwortlich für das operative Geschäft der Kernmarke, übernimmt den Chefposten der Marke VW. Offiziell begründete VW die Entscheidung damit, dass Diess dadurch mehr Zeit für das Amt als Vorstandsvorsitzender haben solle.

