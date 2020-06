=== *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai *** 08:10 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q, A Coruna *** 08:45 FR/Industrieproduktion April PROGNOSE: -18,6% gg Vm zuvor: -16,2% gg Vm 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, u.a. Beschluss zur Nationalen Wasserstoffstrategie, Berlin *** 10:00 FR/OECD, Veröffentlichung des Wirtschaftsausblicks Nr. 107 *** 10:00 FR/OECD, Frühindikator Mai *** 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Online-HV 10:00 DE/K+S AG, Online-HV 10:00 DE/Brenntag AG, Online-HV 10:00 DE/Bundesumweltministerium und Frankfurt School of Finance & Management, PK (virtuell) zur Vorstellung des Global Trends in Renewable Energy Investment 2020 Reports *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 DE/Videokonferenz des Digitalrates, Berlin 11:00 DE/Eckert & Ziegler AG, Online-HV *** 13:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei einem Online-Seminar der Florence School of Banking and Finance 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 DE/Hamburger Bürgerschaft, Wahl des Ersten Bürgermeisters *** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+0,3% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+1,4% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen Mai 15:00 DE/SPD-Fraktion, Online-Konferenz zum Thema: "Coronexit - Nachhaltig aus der Krise" *** 15:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei virtueller Konferenz des Institute of International and European Affairs (IIEA) *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25% - DE/Deutsche Lufthansa AG, Tarifgipfel mit den Gewerkschaften Vereinigung Cockpit, Ufo und Verdi zum Personal-Sparpaket, Frankfurt - DE/Bundesaußenminister Maas, Reise nach Israel und Jordanien ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

June 09, 2020 09:02 ET (13:02 GMT)

