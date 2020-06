DGAP-News: Ferratum Plc / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Ferratum Plc: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.06.2020 in Helsinki mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-06-09 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FERRATUM PLC Helsinki AN DIE AKTIONÄRE DER FERRATUM PLC MITTEILUNG ZUR EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG DER FERRATUM PLC Die Aktionäre der Ferratum Plc werden hiermit darüber informiert, dass die diesjährige Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. Juni 2020 um 10.00 Uhr (finnischer Sommerzeit) in den Geschäftsräumen der Kanzlei Castrén & Snellman Attorneys Ltd., Eteläesplanadi 14, Helsinki, Finnland, stattfindet. Um die Ausbreitung der COVID-19-Epidemie einzudämmen, hat das Board of Directors beschlossen, das außerordentliche Verfahren zur Abhaltung der Hauptversammlung anzuwenden, wie durch das Finnische Gesetz 290/2020 (_Finnish Act 290/2020_), das vorübergehende Abweichungen von bestimmten Bestimmungen des finnischen Gesetzes für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (_Limited Liability Companies Act_) vorsieht, ermöglicht. Das Board of Directors hat sich entschlossen, die durch diese Übergangsregelung eröffneten Maßnahmen zu ergreifen, um die Hauptversammlung in vorhersehbarer Weise abhalten zu können und dabei auch die Gesundheit und Sicherheit der Aktionäre, Arbeitnehmer und anderer Stakeholder berücksichtigt. Die Aktionäre der Gesellschaft können nur dadurch an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben, dass sie vorab die Stimmabgabe sowie etwaige Gegenanträge und Fragen übermitteln. Bitte beachten Sie hierzu die weiteren Informationen unter Abschnitt 3 (_Hinweise für die Teilnehmer der Hauptversammlung_). Es wird nicht möglich sein, physisch an der Hauptversammlung teilzunehmen und es wird auch keine Videoübertragung vom Versammlungsort zur Verfügung gestellt. Weder das Board of Directors, noch der CEO oder sonstige Führungskräfte oder der Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft werden am Versammlungsort anwesend sein. Die vorab aufgezeichnete Rede des CEO wird am Tag der Hauptversammlung auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht werden. 1 *TAGESORDNUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG* Auf der Hauptversammlung werden die folgenden Tagesordnungspunkte behandelt: (1) *Eröffnung der Hauptversammlung* (2) *Einberufung der Hauptversammlung* Die Versammlungsleitung wird durch Rechtsanwältin Janne Lauha übernommen. Sollte Frau Janne Lauha aus wichtigem Grund verhindert sein, die Versammlungsleitung zu übernehmen, wird das Board of Directors einen geeigneten anderen Versammlungsleiter / eine geeignete andere Versammlungsleiterin wählen. (3) *Wahl der Personen, die für die Überprüfung des Protokolls und für die Überwachung der Stimmenzählung zuständig sind* Die Überprüfung des Hauptversammlungsprotokolls und die Überwachung der Stimmzählung wird durch Rechtsanwältin Teresa Kauppila übernommen. Sollte Frau Teresa Kauppila aus wichtigem Grund verhindert sein, die Überprüfung des Hauptversammlungsprotokolls und die Überwachung der Stimmzählung zu übernehmen, wird das Board of Directors eine geeignete Ersatzperson wählen. (4) *Feststellung der Rechtmäßigkeit der Hauptversammlung* (5) *Feststellung der Präsenz in der Hauptversammlung und der Abstimmungsliste* Alle Aktionäre, die ihr Stimme vorab innerhalb der Abstimmungsfrist abgegeben haben und die gemäß Kapitel 5, Ziffer 6 und 6a des finnischen Gesetzes für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (_Limited Liability Companies Act_) zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt sind, werden als teilnehmende Aktionäre der Hauptversammlung erfasst. (6) *Vorlage des Jahresabschlusses, einschließlich des Konzernabschlusses, des Berichts des Board of Directors und des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers für das Jahr 2019* Da es nur möglich ist, durch vorherige Stimmabgabe an der Hauptversammlung teilzunehmen, gilt der Jahresabschluss der Gesellschaft, der die Bilanz, den Bericht des Board of Directors und den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers beinhaltet und am 26. März 2020 veröffentlich wurde, sowie auf der Website der Gesellschaft verfügbar ist, als der Hauptversammlung vorgelegt. (7) *Feststellung des Jahresabschlusses* (8) *Beschlussfassung über die Verwendung des in der Bilanz ausgewiesenen Ergebnisses und Ausschüttung einer Dividende* Das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2019 der Ferratum Plc beträgt EUR 21.619.607. Das freie Kapital der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres betrug EUR 69.321.994. Das Ergebnis der Ferratum Gruppe für das Geschäftsjahr 2019 beträgt EUR 23.648.402. Das Board of Directors schlägt der Hauptversammlung vor, keine Dividende für das zum 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr auszuschütten, vielmehr soll das Board of Directors ermächtigt werden, nach eigenem Ermessen wie folgt über die Ausschüttung einer Dividende zu entscheiden: Auf Grundlage dieser Ermächtigung, kann das Board of Directors die Ausschüttung von Dividenden (in einer oder mehreren Tranchen) aus dem frei verfügbaren Kapital der Gesellschaft bis zu einem Gesamtbetrag von EUR 0,21 pro Aktie beschließen. Im Rahmen dieser Grenzen ist das Board of Directors berechtigt, über die Höhe der Dividende, den Ausschüttungsstichtag, den Auszahlungstag der Dividende sowie alle weiteren mit der Ausschüttung zusammenhängenden Maßnahmen zu entscheiden. Die Gesellschaft wird jede mögliche Entscheidung über eine Dividendenausschüttung separat veröffentlichen und wird in diesem Zusammenhang auch den finalen Stichtag sowie die Auszahlungsdaten bestätigen. Eine auf Grundlage der Entscheidung des Board of Directors möglicherweise auszuschüttende Dividende wird an alle Aktionäre ausgezahlt, die zum Dividendenstichtag im von Euroclear Finland Oy geführten Aktionärsregister eingetragen sind. Diese Ermächtigung besteht bis zum Beginn der nächsten ordentlichen Hauptversammlung. Da das Board of Directors vorschlägt, dass die Hauptversammlung keine Dividendenausschüttung beschließt, haben die Aktionäre das Recht, eine Mindestdividende dessen Höhe sich nach Kapitel 13 Ziffer 7 des finnischen Gesetzes für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (_Limited Liability Companies Act_) bestimmt, zu verlangen. Die Mindestdividende muss ausgezahlt werden, wenn Aktionäre, die mindestens ein Zehntel der Anteile an der Gesellschaft halten, dies verlangen. Von einem entsprechenden Verlangen zur Zahlung einer Mindestdividende wird ausgegangen, sofern ein Aktionär bei der Vorab-Stimmabgabe für eine Mindestdividende stimmt. Es ist kein separates Verlangen oder die Übermittlung eines Gegenvorschlags erforderlich. (9) *Beschlussfassung über die Entlastung des Board of Directors und des CEO* (10) *Beratung der Vergütungspolicy für die Verwaltungsorgane* Da es nur möglich ist, durch vorherige Stimmabgabe an der Hauptversammlung teilzunehmen, gilt die Vergütungspolicy für die Verwaltungsorgane (_Remuneration Policy for Governing Bodies_), die dieser Mitteilung als Anlage beigefügt ist und auf der Website der Gesellschaft unter www.ferratumgroup.com verfügbar ist, als der Hauptversammlung vorgelegt. (11) *Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Board of Directors* Das Board of Directors schlägt auf Empfehlung des Vergütungsausschusses (_Remuneration Committee_) vor, die Vergütung für die Mitglieder des Board of Directors zu erhöhen, sodass jedes Mitglied des Board of Directors eine monatliche Vergütung in Höhe von EUR 4.000 erhält. Ferner wird vorgeschlagen, dass keine Vergütung an diejenigen Mitglieder gezahlt wird, die Mitarbeiter oder Geschäftsführer der Gesellschaft oder eines Tochterunternehmens der Gesellschaft sind. (12) *Beschlussfassung über die Vergütung des Wirtschaftsprüfers* Das Board of Directors schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses (_Audit Committee_) vor, dass der Wirtschaftsprüfer angemessen, entsprechend der vom Wirtschaftsprüfer gestellten und von der Gesellschaft zu genehmigenden Rechnung, vergütet wird. (13) *Beschlussfassung über die Anzahl der Mitglieder des Board of Directors* Das Board of Directors schlägt vor, dass die Anzahl der Mitglieder des Board of Directors acht ist.

