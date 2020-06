NEW YORK (dpa-AFX) - Die steile Aufwärtsbewegung an den US-Börsen ist am Dienstag aus dem Tritt gekommen. Anleger nahmen im frühen Handel Kursgewinne mit, vor allem bei den zuletzt überdurchschnittlich gut gelaufenen Titeln. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 1,19 Prozent auf 27 246 Punkte nach. Zuvor war das Börsenbarometer seit Monatsbeginn um fast neun Prozent gestiegen.



Analyst Andreas Büchler vom Börsenmagazin Index Radar sprach von einem "zunehmend überhitzten Zustand" an der Wall Street. Die Aktienkurse hätten sich zuletzt auffällig weit außerhalb ihrer gewöhnlichen Schwankungsbreiten bewegt. Eine Konsolidierung des Dow Jones Industrial in Richtung der 25 000er Marke sei zunächst wahrscheinlicher als ein "weiterer Durchmarsch zu neuen Höchstständen".



Der Nasdaq 100 behauptete sich stabil, nachdem er am Montag ein Rekordhoch erklommen hatte. Der technologielastige Index lag quasi unverändert bei 9901 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,95 Prozent auf 3202 Zähler abwärts./bek/he



US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de