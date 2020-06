FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hauptversammlung des Gabelstaplerherstellers Kion findet in virtueller Form am 16. Juli statt. Das geht aus der Einladung zur Hauptversammlung des MDAX-Konzerns hervor. Die ursprünglich für den 12. Mai geplante Präsenzveranstaltung hatte Kion bereits am 26. März mit Verweis auf die Ausbreitung des Corona-Virus abgesagt.

June 09, 2020

