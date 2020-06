Vor zwei Wochen wurde offiziell bestätigt, dass die Lufthansa insgesamt 9 Milliarden Euro Staatsgeld erhält. Teilweise als Kredit, teilweise als Eigenkapital. Damit kann man vermutlich die Auswirkungen der Coronakrise in den nächsten Monaten durchstehen. Dann wurde letzten Freitag von der Deutschen Börse offiziell verkündet, dass die Aktie der Lufthansa aus dem Dax fliegt. Sie steigt ab in den MDax, und zwar am 22. Juni.

Tja, seit der Bekanntgabe der Staatsrettung kann die Aktie der Lufthansa von knapp über 8 Euro zulegen auf 10,15 Euro letzten Donnerstag. Dann nach der Bekanntgabe der Verbannung aus dem Dax, brach die Aktie ein? Nein, sie stieg einfach weiter. Gestern ging es nochmal kräftig bergauf. Heute früh konnte man mit 12,55 Euro das Hoch verkünden - ein Plus von 56 Prozent in wenigen Tagen. Wo der Dax heute zusammen mit anderen Indizes nach unten durchschnauft nach den kräftigen Anstiegen der letzten Tage, da fällt auch die Lufthansa-Aktie aktuell auf 11,73 Euro. Dennoch kann man den Anstieg der Aktie fast als sensationell bezeichnen.

Warum zog die Lufthansa-Aktie so stark an?

Nun, grundlegend ist natürlich einleuchtend: Bei 9 Milliarden Staatskohle sieht die Lage erstmal rosig aus, und man steht im Vergleich zu anderen Airlines erst einmal gut da. Der Abstieg aus dem Dax? Der war bei vielen Beobachtern schon erwartet worden. Dann half der Lufthansa-Aktie zuletzt, dass der Gesamtmarkt extrem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...