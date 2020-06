Nun ist auch die Schwelle von 5.000 geknackt worden so viele Packstationen betreibt die Deutsche Post in ganz Deutschland. Dem DAX-Konzern zufolge war dieser Service gerade in Zeiten der Corona-Pandemie stark gefragt. So hätten sich gerade in den letzten Wochen überproportional viele Neukunden für die Packstationen registriert. Indes gab es heute einen weiteren positiven Analystenkommentar - diesmal aus dem Hause Deutsche Bank. Deren Experten haben die Aktie erneut mit "Buy" eingestuft und das Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...