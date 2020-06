Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) fordert infolge der Coronakrise einen "flexibleren Blickwinkel" bei der Annäherung an das Thema Arbeit. "Wir können die Krise auch als Chance für Qualifizierung sehen, daher sind Investitionen in Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen wichtig", erklärte sie am Dienstag während einer Videokonferenz mit ihren Amtskollegen.Arbeitgeber und Arbeitnehmer brauchen ...

