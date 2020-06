SAN ANTONIO, June 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach einer Reihe von Übernahmen und strategischen Partnerschaften hat Rackspace heute seine Pläne bekanntgegeben, umfassende Lösungen für den gesamten Lebenszyklus der Technologietransformation bereitzustellen.



Die Lösungen, mit denen das Unternehmen unter dem neuen Namen Rackspace Technology sein umfangreiches Multicloud-Fachwissen auf den Markt bringt, konzentrieren sich auf vier Bereiche: Cloud-Optimierung und -Sicherheit, Cloud Native Enablement sowie Datenmodernisierung.

Diese Neuerungen sind der Höhepunkt der umfassenden Transformation des Unternehmens durch CEO Kevin Jones im vergangenen Jahr.

"Unser technisches Verständnis der weltweit führenden Cloud-Technologien - über Apps, Daten und Sicherheit hinweg - versetzt unsere Kunden in die Lage, neue Einnahmequellen zu erschließen, die Effizienz zu steigern und bestmögliche Erlebnisse zu schaffen", so Kevin Jones, CEO von Rackspace Technology. "Unser neuer Name, unsere neue Mission sowie unsere neuen Multicloud-Lösungen spiegeln noch besser den vollen Wert wider, den wir auf den Markt bringen. Unsere Mission ist einfach. Die Vorteile der Technologie nutzen. Kunden stärken. Die Zukunft möglich machen."

Mit den neuen Multicloud-Lösungen von Rackspace Technology können Kunden ihre Herausforderungen meistern und neue Anforderungen erfüllen. Die neuen Lösungen bieten Kunden die folgenden Vorteile:

Mit Cloud-Optimierung können Kunden Kosten und Leistung für einen sich verändernden Markt optimieren und ihren Endkunden das Erlebnis liefern, das sie erwarten.

Cloud-Sicherheit bietet Kunden professionelle Sicherheits- und Compliance-Services für das Unternehmen und die Cloud.

Cloud Native Enablement beschleunigt die Multicloud-Transformation mit cloud-nativen Anwendungen, Daten und Sicherheit in einer DevOps-Kultur.

Mit der Datenmodernisierung können Kunden prädiktive, datengestützte Entscheidungen treffen, die Innovationen beschleunigen und die Kapitalrendite mithilfe moderner Datenanalysen steigern.

"In unserem ersten Jahr mit Rackspace hatten wir Einsparungen von 40-45 % gegenüber unseren bisherigen Betriebskosten. Mit der fortlaufenden Optimierung werden unsere Einsparungen im zweiten und dritten Jahr mehr als 60 % betragen", so Scott Strickland, EVP & CIO, Wyndham Hotels & Resorts. "Rackspace ist ein herausragender Partner, und mit ihrem Strategiewechsel hin zu einem starken Fokus auf neue Multicloud-Lösungen werden sie unseren langfristigen Geschäftsanforderungen gerecht."

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist der Experte für Multicloud-Lösungen. Wir kombinieren unser Fachwissen der weltweit führenden Technologien über Apps, Daten und Sicherheit hinweg und bieten so End-to-End-Lösungen. Wir haben nachweislich Erfahrung in der Beratung von Kunden basierend auf ihren geschäftlichen Herausforderungen, in der Entwicklung, im Aufbau und Management von skalierbaren Lösungen sowie in der Optimierung von künftigen Renditen.

Als globaler Vorreiter für Services im Bereich Multicloud-Technologie bieten wir innovative Cloud-Funktionen, um Kunden beim Aufbau neuer Einnahmequellen, bei der Steigerung der Effizienz und Schaffung optimaler Erlebnisse zu unterstützen. Wir wurden von Fortune, Forbes und Glassdoor ein ums andere Mal zu einem der besten Arbeitgeber gekürt. Wir gewinnen erstklassige Talente für uns und entwickeln sie, um unseren Kunden optimales Know-how zu bieten. Der Erfolg unserer Kunden ist die treibende Kraft hinter allem, was wir tun: unsere Fanatical Experience. Dank ihr können unsere Kunden schneller und intelligenter arbeiten und der Zukunft immer einen Schritt voraus sein.