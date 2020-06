Sixth Wave Innovations Inc.: Sixth Wave unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit GerätelieferantDGAP-News: Sixth Wave Innovations Inc. / Schlagwort(e): Kooperation Sixth Wave Innovations Inc.: Sixth Wave unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Gerätelieferant09.06.2020 / 17:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Sixth Wave unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit GeräteliferantHalifax, Nova Scotia - (9. Juni 2020) - Sixth Wave Innovations Inc. (CSE: SIXW) (OTC: ATURF) (FSE: AHUH) (das "Unternehmen" oder "Sixth Wave") gibt die Ausführung einer Kooperationsvereinbarung für Gerätelieferungen (die "Liefervereinbarung") am 5. Juni 2020 zwischen Sixth Wave und PuriTech, LLC ("PuriTech") bekannt.Gemäß den Bestimmungen der Liefervereinbarung wird PuriTech die Herstellung von Sixth Waves Affinity-Einheiten unterstützen, indem PuriTech ihr patentiertes ION-IX-System beisteuert. ION-IX verwendet ein einziges Mehrfachverteilerventil, um ein optimiertes Prozesssystem für den kontinuierlichen Ionenaustausch im Gegenstrom zu generieren. PuriTechs ION-IX-System wurde in der Wasseraufbereitung, Hydrometallurgie, Zuckeraufbereitung, Rückgewinnung von Chemikalien und einer Vielzahl von Ionenaustauschanwendungen eingesetzt, für die sehr geringe Verluste oder die Rückgewinnung hochwertiger Komponenten vorgeschrieben sind. Gemäß der Liefervereinbarung gekaufte Geräte werden den EU-GMP-Konformitätsstandards sowie den US-amerikanischen und kanadischen Konformitätsstandards entsprechen, sodass Sixth Wave seinen Kunden ein Konformitätspaket anbieten kann, damit diese ihre eigenen Zertifizierungen erhalten können. Sixth Wave wird die grundlegenden Betriebsspezifikationen und Fähigkeiten des ION-IX wirksam nutzen, um die Anwendung von Sixth Waves zum Patent angemeldeter molekular geprägter Polymertechnologie zur Isolation und Trennung von Cannabinoiden zu optimieren. Das AffinityTM-System wird sich aus den daraus resultierenden Geräten und dem AffinityTM-Adsorbens zusammensetzen.PuriTech kann ebenfalls maßgeschneiderte Systemanwendungen entwerfen und entwickeln, die auf den Daten basieren, die bereits von Sixth Waves vorhandenen AffinityTM-Einheiten erhalten wurden. Wenn Sixth Wave beginnt, ihre Fertigung zur Deckung der Kundennachfrage zu vergrößern, wird die Liefervereinbarung das Design, die Installation, die Inbetriebnahme und die Optimierung der AffinityTM-Einheiten in einer Vielzahl von Größen und/oder Sonderanfertigungen beschleunigen.Gemäß den Bestimmungen der Liefervereinbarung hat PuriTech auch zugestimmt, den Vertrieb und die Vermarktung der AffinityTM-Einheiten zu unterstützen. Sixth Wave wird ebenfalls mit PuriTech zusammenarbeiten, um von Sixth Wave entwickelte neue Technologieanwendungen zu testen und weiterzuentwickeln."Diese Vereinbarung mit PuriTech wird Sixth Wave eine beschleunigte Herstellung der AffinityTM-Einheiten ermöglichen, um die beispiellose aktuelle und potenzielle Kundennachfrage zu decken", erklärte Dr. Jonathan Gluckman, CEO von Sixth Wave. "PuriTechs gut bekannte Historie der Lieferung von Geräten höchster Qualität ergänzt die fortschrittliche Technologie des Affinity-Systems."Über Sixth WaveSixth Wave ist ein Nanotechnologieunternehmen in der Entwicklungsphase, das sich auf die Extraktion und den Nachweis von Zielsubstanzen auf molekularer Ebene mit seinen patentierten Technologien im hoch spezialisierten Gebiet der molekular geprägten Polymere (MIPs) konzentriert. Das Unternehmen kommerzialisiert zurzeit, sein Cannabinoid-Reinigungssystem AffinityTM sowie IXOS(R), eine Reihe von Extraktionspolymeren für die Goldbergbaubranche.Sixth Wave kann MIP-Lösungen für ein breites Spektrum von Branchen entwerfen, entwickeln und vermarkten. Das Unternehmen konzentriert sich auf Nanotechnologiearchitekturen, die von großer Bedeutung für den Nachweis und die Abtrennung von Viren, biogenen Aminen und anderen Krankheitserregern sind, wofür das Unternehmen Produkte in verschiedenen Entwicklungsstadien besitzt.Weitere Informationen zu Sixth Wave finden Sie auf unserer Website unter: www.sixthwave.comÜber PuriTechPuriTech wurde 1996 gegründet und hat sich auf die Bereitstellung von Fachkenntnissen in den Bereichen Verfahrenstechnik, Design, Beschaffung und Projektmanagement für eine Vielzahl von Branchen spezialisiert. PuriTech hat sich auf Flüssigkeitsbehandlungsanlagen mit Ionenaustauschtechnologie konzentriert, die PuriTechs patentiertes und revolutionäres ION-IX-System von verwenden. PuriTech Geräte werden für eine Reihe von Abtrennungsanwendungen verwendet, einschließlich Wasseraufbereitung, Metallrückgewinnung sowie in der Lebensmittel- und Chemieindustrie. Die Installationen werden in ganz Europa, Lateinamerika, Asien und den USA eingesetzt.IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS "Jon Gluckman" Jonathan Gluckman, Ph.D., President und CEOFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen: Tel: (801) 582-0559 E-Mail: info@sixthwave.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.09.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Sixth Wave Innovations Inc. Suite 830-1100 Melville Street V6E 4A6 Vancouver Kanada Telefon: +1 604 562 6915 ISIN: CA83011Y1088 WKN: A2PK5X Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart; NYSE, Toronto EQS News ID: 1066159Ende der Mitteilung DGAP News-Service1066159 09.06.2020