Heidelberg (pta024/09.06.2020/17:10) - Die Altech Advanced Materials AG ("AAM / das Unternehmen") (FRA: AMA1) teilt in Fortführung der Kapitalmarktmitteilung vom 19. Mai 2020 mit, dass bei der von der Hauptversammlung am 12. März 2020 beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung Zeichnungen über rund 0,74 Mio. Euro eingegangen sind. Die Bezugsrechtskapitalerhöhung soll nun unverzüglich zum Handelsregister angemeldet werden. Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach Eintragung rund 2,32 Mio. Euro betragen. Das Unternehmen prüft derzeit weitere Maßnahmen zur Finanzierung des geplanten Erwerbs von bis zu 49 % der Anteile an der Altech Chemicals Australia PTY LTD und erwägt insbesondere die Durchführung weiterer Kapitalmaßnahmen in Ergänzung zu der nunmehr abgeschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung. In Anbetracht der Tatsache, dass es weniger als 200 Aktionäre gibt, und der derzeitigen Auswirkungen des COVID-19 Pandemie auf die Finanzmärkte ist das Unternehmen mit dem Betrag, der durch die Bezugsrechtsemission aufgebracht wurde, zufrieden. Der wichtigste Meilenstein der hiermit erreicht wurde ist, dass das Unternehmen nach Abschluss der Bezugsrechtsemission nun nachfolgende Kapitalbeschaffungen durch Aktienplatzierung durchführen kann.



Das Unternehmen freut sich darauf, mit der Roadshow und der Marketingkampagne zu beginnen, um den Restbetrag zur Finanzierung der geplanten Übernahme von bis zu 49% der Aktien von Altech Chemicals Australia Pty Ltd. aufzubringen. Es gibt zahlreiche Kapitalgruppen, die beauftragt wurden, darunter eine internationale Schweizer Bank, den Kapitalbeschaffungsprozess voranzutreiben.



Aussender: Altech Advanced Materials AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com Website: www.altechadvancedmaterials.com



ISIN(s): DE000A2LQUJ6 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



