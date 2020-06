Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Noch ist die Corona-Krise längst nicht überstanden, so Nermin Aliti, Leiter Fonds Advisory der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ.Auch eine von Experten befürchtete zweite Welle sollte nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Richtig sei aber auch: Die Lage habe sich in den vergangenen Tagen und Wochen in vielen Regionen rund um den Globus - gemessen an der Zahl der Neuinfektionen - deutlich entspannt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...