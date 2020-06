HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Gea Group anlässlich der jüngsten Quartalszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 21,00 auf 27,50 Euro angehoben. Der Maschinen- und Anlagenbauer habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei beachtlich, wie schnell der Umbau bei Gea, der zügiger voran komme als ursprünglich geplant, sich bereits in geschäftlichen Erfolgen niederschlage./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 17:26 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / 17:55 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006602006

