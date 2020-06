Die Kurse von US-Anleihen haben am Dienstag im späten Handel zugelegt. Marktbeobachter verwiesen auf die Kursverluste an der New Yorker Börse. "Die Neigung zu risikoreichen Anlagen lässt nach", sagte Analyst Edward Moya vom Broker Oanda. Das komme den als sichere Anlagen geltenden Staatsanleihen zugute.Nun dürfte die US-Geldpolitik wieder stärker in den Fokus rücken. Nach ihrer zweitägigen Zinssitzung ...

