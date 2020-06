Die Erdbauarbeiten werden vom saudi-arabischen Immobilien-Infrastrukturunternehmen Binyah durchgeführt

AMAALA, das an der Nordwestküste Saudi-Arabiens gelegene Luxusreiseziel, beauftragte die saudi-arabische Firma Parsons Limited (Parsons), die nach einer Ausschreibung den Zuschlag für die Bauleitung erhielt. Der digital befähigte Lösungsanbieter übernimmt die Rolle des Ingenieurs und überwacht die Ausführung der Arbeiten, die derzeit in Phase I von Triple Bay durchgeführt werden.

Managing Director of Saudi Arabian Parsons Ltd, Ken Murray with Chief Executive Officer of AMAALA, Nicholas Naples (Photo: AETOSWire)