von Frank-B. Werner, €uro am Sonntag Dieser Gipfel hat Tradition: Jedes Jahr bringt €uro am Sonntag exklusiv die führenden Vermögensverwalter Deutschlands zusammen, um die aktuelle Börsenlage zu besprechen. Nach dem Corona-Schock versprach die Debatte besonders spannend zu werden, auch wenn sie diesmal per Videokonferenz stattfinden musste. Wie stark leidet die Wirtschaft? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...