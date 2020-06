Der führende Handelsvermittler DP World, UAE Region und der Spezialist für autonome Fahrzeuge, Robotik und KI, DGWorld, haben eine vertragliche Vereinbarung getroffen, den Hafen von Jebel Ali mit einer Flotte autonomer interner Terminalfahrzeuge (Autonomous Internal Terminal Vehicles, AITVs) auszurüsten, einschließlich aller damit verbundenen Integrationen in die bestehenden Betriebsprozesse und Infrastrukturen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200609005864/de/

Mohammed Al Muallem, CEO and Managing Director, DP World, UAE Region (Photo: AETOSWire)

DP World, UAE Region manifestiert einmal mehr seine Führungsrolle und visionäre Rolle durch die Einführung von autonomen Fahrzeugen und damit verbundenen Technologien in seinen täglichen Betrieb, was seine Initiativen und die Strategie zur Einführung der Digitalisierung und neuester Technologien als neuen globalen Standard für den traditionellen Hafenbetrieb, die Lieferketten und zur Ermöglichung der Zukunft des Handels unterstützt.

Der zwischen beiden Seiten unterzeichnete Vertrag besagt, dass DGWorld die autonome Technologie in mehreren Phasen an die bestehende ITV-Flotte liefern und in sie integrieren wird, mit dem Ziel, die Gesamteffizienz des Terminals weiter zu steigern und gleichzeitig die Gesamtgröße der derzeit genutzten Flotte zu reduzieren.

Mohammed Al Muallem, CEO und Managing Director von DP World, UAE Region, sagte: "Bei DP World, UAE Region, setzen wir heutige Spitzentechnologien wie Robotik, Automatisierung, Internet der Dinge, Big Data, Virtual Reality und Cybersicherheit ein, um unsere Effizienz aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Als Wegbereiter des Handels hat die Technologie unsere Fähigkeiten als wichtiger wirtschaftlicher Service zu einer Zeit, in der die VAE uns am meisten brauchen, vorangetrieben und unterstützt. Digitale Technologie wird den intelligenten Handel für DP World, UAE Region weiter fördern und uns helfen, eine bessere Zukunft für alle zu schaffen."

Bilal Al-Zoubi, Gründer und CEO von DGWorld, fügte hinzu: "Wir sind so stolz auf das Vertrauen, das DP World, einem der weltweit führenden Hafenbetreiber und Wegbereiter für intelligenten Handel, entgegengebracht wurde, um unter seinem Dach an der Bereitstellung dieser fortschrittlichen KI, Robotik und autonomen Technologien zu arbeiten. Im Anschluss an die visionäre Führung von DP World und Dubai als einem der fortschrittlichsten und klügsten Häfen der Welt, wie auch Stadt der Welt, investieren wir stark in die besten Köpfe, Praktiken und Ressourcen, um diese Anwendungen und Technologien zu entwickeln, um betriebliche Anforderungen auf der Grundlage der höchsten internationalen Standards zu erfüllen. Jetzt bewegen wir uns stärker, um unsere derzeitigen Operationen lokal und global mit der großen Unterstützung von DP World und der Regierung von Dubai, VAE, zu erweitern."

Bisherige Tests dieser neuen Technologie haben gezeigt, dass sie in der Lage ist, neue Potentiale für eine effiziente und wirtschaftliche Automatisierung bereits bestehender Container-Terminals in Kombination mit der intensiven Nutzung neuer KI-basierter Softwarelösungen zu erschließen, die von den Teams beider Parteien gemeinsam integriert wurden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.dgworld.com

Sehen Sie sich die Quellversion auf dgworld.com an: https://www.dgworld.com/Press-Details/NEW-AUTONOMOUS-ITVs-TO-BOOST-OPERATIONAL-EFFICIENCY-AT-JEBEL-ALI-PORT-IN-DEAL-BETWEEN-DP-WORLD--UAE-REGION-AND-DGWORLD/26

Finden Sie uns auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dgworld/

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200609005864/de/

Contacts:

DGWorld Medienteam

Ing. Yasmin Enazi

Projektleiterin

M: +971 50 6600513

E-Mail: yasmin@dgworld.com

Herr Gautam Ahuja

Kaufmännischer Direktor

M: +971 50 6600512

E-Mail: gautam@dgworld.com