Russlands Präsident Wladimir Putin will die Verfassung ändern, um weiter an der Macht bleiben zu können. In Moskau können die Wähler ihre Stimmen dazu sogar elektronisch per Blockchain abgeben.? Wladimir Putin will Macht nicht aus den Händen geben ? Bevölkerung soll dazu Verfassungsänderung zustimmen ? Voting in Moskau per BlockchainWladimir Putin steht nun schon seit 1999 an der Spitze seines Landes - mal als Ministerpräsident, mal als Regierungschef. Diese Rochade war erforderlich, ...

