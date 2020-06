DALLAS, June 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adani Green Energy Limited (AGEL, NSE: ADANIGREEN) hat den Zuschlag für eine erstmalig in dieser Form ausgeschriebene Fertigungsvereinbarung für Solaranlagen von der Solar Energy Corporation of India (SECI) erhalten.



Im Rahmen des Auftrags wird AGEL Solaranlagenprojekte mit einer Kapazität von 8 GW entwickeln und geht darüber hinaus eine Verpflichtung ein, durch die Adani Solar seine Fertigungskapazität für Solarzellen und -module um zusätzliche 2 GW zu erweitern. Die weltweit größte Ausschreibung dieser Art umfasst ein Investitionsvolumen von 6 Milliarden US-Dollar und wird 400.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze schaffen. Über ihre gesamte Lebensdauer hinweg werden mit den Projekten zudem Kohlendioxideinsparungen von 900 Millionen Tonnen erzielt.

Mit dem Zuschlag verfügt AGEL jetzt über ein Gesamtkapazität von 15 GW - in Betrieb, im Bau oder unter Vertrag - und beschleunigt damit seine Entwicklung zum weltweit größten Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien , ein Ziel, das das Unternehmen bis 2025 erreichen will. Der Auftrag bringt Adani Green Energy Limited auch seinem Ziel näher, bis 2025 eine installierte Gesamtkapazität von 25 GW für die Erzeugung erneuerbarer Energien zu erreichen. Dazu will das Unternehmen über die nächsten 5 Jahre insgesamt 15 Milliarden US-Dollar in den Bereich erneuerbare Energien investieren.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d32f661e-23f1-416d-af42-35d1d679d726

Gautam Adani, Chairman der Adani Group, kommentiert den Zuschlag wie folgt: "Der ehrenwerte Premierminister Narendra Modi hat bei der Klimakonferenz der Vereinten Nationen 2015 in Paris zugesagt, dass Indien bei der Revolution zur Eindämmung des Klimawandels eine Vorreiterrolle einnehmen und die meisten seiner COP21-Verpflichtungen bereits neun Jahre vor der festgelegten Frist 2030 erfüllen würde. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass sich die Solar Energy Corporation of India bei diesem wichtigen Projekt für uns entschieden hat. In der heutigen Welt kann die Klimaanpassung nicht unabhängig von den Prioritäten der wirtschaftlichen Entwicklung betrachtet werden, und die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Dekarbonisierung müssen gleichzeitig angestrebt werden. Dass sich erneuerbare Energien zum saubersten und wirtschaftlichsten Kraftstoff der Welt entwickeln werden, steht bereits fest, und die Adani Group möchte bei dieser Entwicklung eine führende Rolle spielen."

Die Auftragsvereinbarung sieht vor, dass die Solaranlagenprojekte mit einer Gesamtkapazität von 8 GW in den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden. Die ersten 2 GW sollen bis 2022 in Betrieb genommen werden, und die nachfolgenden Kapazitäten von 6 GW werden bis Ende 2025 in jährlichen Schritten von 2 GW hinzugefügt. Die Projekte umfassen eine Vielzahl von Standorten, darunter ein Einzelstandort mit einer Kapazität von 2 GW, der voraussichtlich das größte Einzelstandortprojekt weltweit sein wird. Die Erweiterung der Fertigungskapazität für Solarzellen und -module um 2 GW soll bis 2022 umgesetzt werden. In Kombination mit der bereits vorhanden Fertigungskapazität von 1,3 GW baut der Konzern seine Stellung als Indiens größter Hersteller von Solarzellen damit weiter aus.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1df6ba23-e3f7-434c-a756-7d0284379b8a

Adani Green Energy Limited konnte seit seinem Börsengang vor weniger als zwei Jahren sehr schnell expandieren. Das schnelle Wachstum ist auf sein Geschäftsmodell zurückzuführen, das den Schwerpunkt auf langfristige Verträge mit großen Investitionspartnern, die schnelle Entwicklung großer Projekte und den anschließenden Aufbau von Partnerschaften zur Solarenergieentwicklung mit führenden integrierten Energieunternehmen, die ihre CO 2 -Bilanz verbessern möchten, legt. Der neue Vertrag wird zur weiteren Stärkung dieses Modells beitragen.

Die Adani Group ist ein diversifizierter indischer Konzern mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von 22 Mrd. US-Dollar, der 6 börsennotierte Unternehmen umfasst. Der Konzern verfügt über erstklassige Portfolio im Bereich Transport- und Versorgungsinfrastruktur und ist in ganz Indien präsent. Der Hauptsitz der Adani Group befindet sich in Ahmedabad, im indischen Bundesstaat Gujarat. Im Laufe der Jahre hat sich die Adani Group als Marktführer in den Bereichen Transportlogistik und Energieversorgung positioniert. Der Konzern konzentriert sich auf die Entwicklung großer Infrastrukturprojekte in Indien mit O&M-Verfahren nach globalen Standards. Mit vier mit IG bewerteten Unternehmen ist der Konzern der einzige Emittent mit dem Rating "Infrastructure Investment Grade" in Indien. Adani verdankt seinen Erfolg und seine Führungsposition seiner Kernphilosophie des "Nation Building", die von "Growth with Goodness" angetrieben wird - einem Grundprinzip für nachhaltiges Wachstum. Adani hat sich dazu verpflichtet, seine ESG-Bilanz zu verbessern, indem es seine Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Klimaschutz und gemeindeorientierte Projekte neu ausrichtet. Dazu nutzt es sein Corporate-Social-Responsibility-Programm, das auf den Prinzipien Nachhaltigkeit, Diversität und gemeinsamen Werten basiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.adani.com

