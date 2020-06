HAMBURG (dpa-AFX) - Das weltgrößte Containerschiff, die "HMM Algeciras", wird am Mittwoch (gegen 14.00 Uhr) nach einem dreitägigen Aufenthalt den Hamburger Hafen wieder verlassen. Der Megafrachter hat am Burchardkai rund 8500 Container oder 13 600 TEU geladen und gelöscht. Darunter sind Konsumgüter, Nahrungs- und Genussmittel, Textilien, Elektroartikel, Maschinen und Anlagenteile, medizinische Geräte, chemische Grundprodukte und Rohstoffe jeglicher Art. Der nächste Hafen ist Antwerpen.



Die "HMM Algeciras" ist das neue Flaggschiff der südkoreanischen Reederei HMM (vormals Hyundai Merchant Marine). Auf dem Containerriesen arbeitet eine Crew von 23 Menschen, einschließlich Kapitän. Die "HMM Algeciras" ist das erste von zwölf Schwesterschiffen, die im Laufe der kommenden Monate an die Reederei ausgeliefert werden und zwischen Asien und Europa verkehren. Sie können fast 24 000 Standardcontainer (TEU) transportieren./egi/DP/zb

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de