FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer am Dienstag geht es für den Dax zur Wochenmitte zunächst wieder aufwärts: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf fast 12 700 Punkte. In elf Tagen war der Dax ohne größeren Stopp um bis zu fast 19 Prozent nach oben gerannt, bevor tags zuvor deutliche Gewinnmitnahmen einsetzten.



Die erste Erholungsphase, in der es das "leichte Geld" zu verdienen gebe, sei vorüber, erklärte Marktstratege Eduardo Lecubarri von JPMorgan. Der auf mittelgroße und kleine Werte fokussierte Experte rät vor allem auf jene Nachzügler zu setzen, die sich bislang wenig vom Corona-Crash erholt hätten und gleichzeitig eine besonders geringe Bewertung aufwiesen.



Am Abend steht die US-Notenbank Fed im Fokus, die an ihrem Corona-Krisenkurs zunächst kaum etwas ändern dürfte. Beachtung dürften vor allem neue Prognosen zu Wachstum, Inflation und Arbeitsmarkt finden. Die Fed reicht diese Schätzungen nach, die eigentlich schon im März hätten veröffentlicht werden sollen. Wegen der massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden sie jedoch verschoben./ag/jha/

