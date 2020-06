Börsentag auf einen Blick AKTIEN DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE VOR US-ZINSENTSCHEID - Nach dem Rücksetzer am Dienstag geht es für den Dax zur Wochenmitte zunächst wieder aufwärts: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf fast 12 700 Punkte. In elf Tagen war der Dax ohne größeren Stopp um bis zu fast 19 Prozent nach oben gerannt, bevor tags zuvor deutliche Gewinnmitnahmen einsetzten. Am ...

