FED-Day! Die Institution, der wir die Rallye an den Aktienmärkten zu verdanken haben, wird heute Abend um 20:00 Uhr das Ergebnis ihrer Sitzung bekannt geben. Die Anleger warten mit Spannung darauf, in welchem Umfang die amerikanische Notenbank die Kapitalmärkte weiter stützen wird. Eine weitere Zinssenkung wird nicht erwartet, aber Details zu bereits versprochenen Maßnahmen.Das "Main Street Lending Program" ist immer noch nicht aktiviert worden. Während die Wall Street direkt von den ersten Maßnahmen der FED profitiert hat, ist das Programm zur finanziellen Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen immer noch in Planung. Quasi ein KMU-Kreditprogramm. Doch die FED lässt sich erstaunlich viel Zeit, um hier zu helfen, denn KMUs haben in der Regel wesentlich schlechtere Kapitalausstattungen als börsennotierte Unternehmen und brauchen die Finanzierungshilfen daher schneller.

