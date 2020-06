flatex Morning-news EUR/USD (10.06.2020)

Der US-Dollar konnte am Dienstag nach ultraschwachen deutschen Handelsbilanzdaten nur kurzfristig profitieren. Das Währungspaar eroberte sich recht souverän wieder die Marke von 1,13 zurück. Der Ausblick auf ein mögliches non-Event (die Fed wird mit recht hoher Wahrscheinlichkeit am Zinskorridor nichts verändern) in Bezug auf den Fed-Zinsentscheid und eine derzeit unveränderte politisch recht unsichere Lage in den USA könnten den Euro auch nach dem Fed-Zinsentscheid weiter positiv performen lassen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 09. März 2020 bei 1,1496 bis zum Jahrestief des 23. März 2020 bei 1,0636, wären die nächsten Ziel auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 1,1496, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 1,1621/1,1699 und 1,1825 auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 1,1293/1,1167/1,1066 und 1,0965 in Betracht.

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

