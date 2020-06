The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA TY5D XFRA AU0000XVGZF2 TREASURY CORP.VICT. 2020 BD00 BON AUD NCA CAUA XFRA CA13509PEV19 CDA HSG TRUST 15/20 BD00 BON CAD NCA CAUB XFRA CA13509PEZ23 CDA HSG TRUST 15/20 BD00 BON CAD NCA XFRA CH0113480161 GENF KT. 10-20 BD00 BON CHF NCA BAYB XFRA DE000A2E4GF6 BAYER UMT.ANL.17/20 1COV BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0ER03 DEKA IHS MTN S 7450 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0ERZ5 DEKA IHS SERIE 7449 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0EV98 DEKA IHS SERIE 7523 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB0QR5 LB.HESS.-THR. E0512B/015 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB31N3 LB.HESS.THR.CARRARA06A/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BRL9089 NORDLB IS. 13/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB86L9 NORDLB GELDM.FRN 10/16 BD01 BON EUR NCA P9TQ XFRA PTOTECOE0029 PORTUGAL 10-20 BD01 BON EUR NCA XFRA US071813AX74 BAXTER INTL 2037 BD01 BON USD NCA XFRA US126410LK34 CSX TRANSPORT 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US38141EA661 GOLDM.S.GRP 2020 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US437076AT91 HOME DEPOT INC. 2020 BD01 BON USD NCA SNYD XFRA US811065AE14 SCRIPPS NETW.INT. 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA US912828XU94 US TREASURY 2020 BD01 BON USD NCA Q91A XFRA USU24652AJ52 HARLEY DAV.FIN.S.17/20 BD01 BON USD NCA EI7S XFRA XS1260085037 EIB EUR.INV.BK 15/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1574148877 ARDAGH P.FIN./H.17/24REGS BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4PD9 LB.HESS.-THR. E0515B/001 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P795 LBBW STUFENZINS 18/28 BD02 BON EUR N